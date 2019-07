Steinheim (p). Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Ford, der am Dienstag im Bahnweg in Steinheim an der Murr auf dem Parkplatz vor einer Bankfiliale stand. Der Unbekannte parkte mutmaßlich neben dem Ford und stieß gegen die Fahrertür. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.