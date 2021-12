Drucken Schwieberdingen (p). Der Polizeiposten Schwieberdingen sucht weiteren Zeugen, die am Donnerstag gegen 17.20 Uhr Verdächtiges in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen beobachtet haben. Die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung vernahm ungewöhnliche Geräusche aus einem der Zimmer, an das sich... »