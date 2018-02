Unfall auf der Bundesstraße 10

Schwieberdingen (p). Ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 20.20 Uhr auf der Bundesstraße 10 ereignet hat. Eine 23 Jahre alte Ford-Fahrerin wollte laut Polizei an der Anschlussstelle Schwieberdingen-Ost auf die B 10 in Richtung Stuttgart fahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie einen 27-jährigen Audi-Fahrer, der sich von hinten auf der B 10 näherte, und die Autos stießen zusammen. Der Ford musste abgeschleppt werden.