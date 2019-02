Unfall auf der B 10

Enzweihingen (p). Eine 28-Jährige fuhr am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in Richtung Stuttgart auf der B 10. An der Einmündung zur Vaihinger Straße in Enzweihingen stand ein Opel, an dessen Steuer ein 25-Jähriger saß. Vermutlich