Drucken Brand an der Dirtbahn Vaihingen (p). Mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen am Dienstagabend zu einem Brand in der Köszeger Straße in Vaihingen ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten gegen 22.40 Uhr eine in... »