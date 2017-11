Unbekannter zündet Mülltonnen an

Hemmingen (p). Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr hat sich ein Unbekannter an zwei Mülltonnen in der Freiherr-von-Varnbüler-Straße in Hemmingen zu schaffen gemacht. Der Täter zündete die beiden etwa 100 Meter auseinanderstehenden Papierabfalltonnen an und machte sich daraufhin aus dem Staub. Ein Zeuge konnte eine der beiden Tonnen löschen, die andere Tonne musste von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten ausrückte, gelöscht werden. Gefahr für umstehende Häuser bestand nicht.