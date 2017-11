Unbekannter raubt Automatenauffüller aus

Vaihingen (p). Ein 27-jähriger Mann ist heute Morgen gegen 6 Uhr in der Vaihinger Grabenstraße von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt einer Stichwaffe beraubt worden. Das berichtet die Polizei. Er hatte seinen Geschäftswagen, den VW Transporter eines Tabak-Großhändlers, am Abend zuvor auf Höhe des Hauses Nummer 30 auf einem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekommen war und die Schiebetür des Transporters geöffnet hatte, trat der Unbekannte von hinten an ihn heran, drückte ihm einen spitzen Gegenstand in den Rücken und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld. Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend in Richtung Turmstraße. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Ergebnis.

Bei dem Täter handelte es sich um einen dunkel bekleideten Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er trug bei der Tatausführung dunkle Handschuhe und sprach deutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ist für die weiteren Ermittlungen auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Telefon 07141/189, in Verbindung zu setzen.