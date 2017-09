Unbekannte zerkratzen Autos

Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Sachbeschädigungen geben können, die in Bietigheim verübt wurden. Am Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen VW, der in der Berliner Straße abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite und richtete dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Bei einer weiteren Sachbeschädigung, die zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, im Tulpenweg verübt wurde, entstand ebenfalls ein Schaden von etwa 1500 Euro. Auch hier wurde ein VW-Kleintransporter an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt.