Ludwigsburg (p). Bislang unbekannte Täter haben mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich östlich des Ludwigsburger Marktplatzes Reifen an mindestens drei geparkten Fahrzeugen aufgeschlitzt. Zeugen hatten in der Nacht Gelächter und ein Zischen gehört. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.