Unbeirrt weitergefahren

Ludwigsburg (p). Obwohl er am Donnerstagmorgen in der Asperger Straße in Ludwigsburg einen Schaden in Höhe von 6500 Euro verursachte hatte, entfernte ein bislang unbekannter Autofahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 51-Jährige war gegen 10 Uhr