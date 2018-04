Drucken Kornwestheim (p). Beim Brand eines Wohngebäudes in der Bebelstraße in Kornwestehim sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen, ein 79-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Das Feuer... »