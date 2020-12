Drucken Schulzentrum beschmiert Ludwigsburg (p). In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassaden des Berufsschulzentrums am Römerhügel in Ludwigsburg. Mit einem schwarzen Filzstift schrieben die Unbekannten teils unlesbare Schriftzüge... »