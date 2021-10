Drucken Sachsenheim (p). Am Freitag gegen 19.45 Uhr kam es in Großsachsenheim in der Ludwigsburger Straße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot aus einem Tankstellengelände auf die Ludwigsburger Straße und wollte nach rechts in... »