Über alle Spuren geschleudert

Drucken Ludwigsburg (p). Polizeibeamte sind am Samstag gegen 6.10 Uhr nach einem Zeugenhinweis bei einem Schulgebäude in der Karlstraße in Ludwigsburg auf einen 18-Jährigen getroffen, der gerade dabei war, mit einem Stein auf eine ebenerdige Fensterscheibe einzuschlagen. Der... »