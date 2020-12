Ludwigsburg (p). Am Sonntag ereignete sich gegen 20 Uhr in Eglosheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein 92 Jahre alter VW-Lenker war auf der Frankfurter Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Opel-Lenkerin die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in Richtung Freiberg abbiegen. Im weiteren Verlauf kam es, obwohl die Kreuzung mit einer Ampel geregelt ist, zu einem Zusammenstoß.