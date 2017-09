Oberriexingen (p). Vermutlich durch ein zuvor geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in die Räumlichkeiten einer Wäscherei in der Hauffstraße in Oberriexingen eingestiegen. Aus einem Büro stahlen die Täter anschließend einen Tresor mit derzeit unbekanntem Inhalt. Das Polizeirevier Vaihingen sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Tresors geben können.