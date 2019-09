Drucken Illingen (p). Die Einnahmen eines Vereinsheimes wurden in der Nacht auf Samstag in einer Bahnunterführung in Illingen geraubt. Das meldet das Polizeipräsidium Karlsruhe. Laut den Angaben des 56-jährigen Geschädigten wurde dieser am Samstag gegen 1.35 Uhr im... »