Mühlhausen (p). Jogger hatten am 17. März in Mühlhausen eine Tote in der Enz entdeckt. Zur Klärung der Identität sei eine Obduktion durchgeführt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Diese habe nun ergeben, dass es sich bei der Toten um die seit dem 11 Januar vermisste 64-jährige Frau aus Ispringen handelt. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau, heißt es abschließend von der Polizei.