Tödlicher Unfall in Murr am Freitag

Murr (p). Am Freitag hat sich in Murr gegen 23.06 Uhr auf der Landesstraße 1125 kurz nach dem Bergkeltertunnel ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 16-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei überquerte eine Personengruppe an einer Ampel die Straße. Der Fußgängerüberweg verbindet die Gottlieb-Daimler-Straße und einen sich an diese anschließenden kleinen Fußweg mit der Bietigheimer Straße. Der 16-Jährige befand sich mit einigem Abstand hinter der Personengruppe. Vermutlich, um den Anschluss nicht zu verlieren, rannte er auf die Landesstraße. Zwischenzeitlich hatte die Fußgängerampel jedoch auf Rot geschaltet.

Ein aus dem Bergkeltertunnel herannahendes Fahrzeug erkannte den querenden Fußgänger und konnte noch nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter diesem Fahrzeug ebenfalls in Richtung Pleidelsheim fahrender 43-jähriger Fahrer eines VW Golf konnte jedoch nach Polizeiangaben eine Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige erlag trotz sofort geleisteter Erster Hilfe des 43-Jährigen sowie des Rettungsdienstes seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Am Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Landesstraße in beide Fahrtrichtungen bis 2.40 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umfahrung wurde eingerichtet. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es laut Polizei zu keinen nennenswerten Behinderungen. Zur Versorgung des Fußgängers waren ein Rettungsfahrzeug und ein Notarzt vor Ort. Die Polizei war mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0 7 11 / 6 86 90 in Verbindung zu setzen.

Es wird insbesondere der Fahrer des Pkw gebeten, der dem Passanten noch ausweichen konnte, sich dringend bei der Polizei zu melden.