Ditzingen (p). Mit halb heruntergelassener Hose hielt sich am Montag gegen 18.45 Uhr ein 24-Jähriger in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden auf. Dort versuchte der Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war, mehrere Fahrzeuge anzuhalten, heißt es in der... »