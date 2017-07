Teurer BMW von Dieben geklaut

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Knapp sechs Promille brachten zwei 21 und 22 Jahre alte Asylbewerber zusammen, die am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim aufgefallen waren. Die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen pöbelten dort gegen 18.30... »