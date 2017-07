Ludwigsburg (p). Mehrere hochwertige Kugelschreiber der Marke Montblanc hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag aus der Auslage eines Geschäfts in der Solitudestraße, Ecke Schillerstraße in Ludwigsburg gestohlen. Das teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Zwischen 2.45 und 6.45 Uhr schlug er ein Schaufenster ein und richtete dabei zudem etwa 2000 Euro Schaden an.