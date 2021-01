Pforzheim (p). Am heutigen Freitag (29. Januar) zwischen 15 und 16 Uhr finden Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Pforzheim statt. In diesem Zeitraum sind alle Polizeieinheiten, welche sonst über die Rufnummer 07231 / 186- und deren Nebenstellen angewählt werden, telefonisch nicht

