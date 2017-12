Schützingen (p). Die Ermittlungen zum Brandgeschehen am 13. Dezember in einem Wohnhaus in der Schönblickstraße in Schützingen, bei dem ein Bewohner leicht verletzt wurde, sind noch nicht abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gestern mitteilte, kann nach den ersten kriminaltechnischen Untersuchungen ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden.