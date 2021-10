Sturz vom Pedelec

Sersheim (p). Am Sonntag kam es gegen 18.50 Uhr in der Straße „Am Reutwald“ in Sersheim im Bereich eines Vereinsheimes zu einem Unfall. Ein 64-Jähriger setzte sich, vermutlich obwohl er alkoholisiert war, so die Polizei, auf sein Pedelec und stürzte im weiteren Verlauf wohl ohne Fremdeinwirkung. Zeugen entdeckten den Gestürzten und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.