Sturz endet für 65-Jährigen tödlich

Mühlacker (p). Ein 65 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in der Wiernsheimer Straße in Mühlacker-Dürrmenz gestürzt und hat dabei tödliche Kopfverletzungen erlitten. Ein Zeuge hatte sich am Sonntag gegen 0.15 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet, als er in der Nähe – in einem zwischen zwei eng bebauten Anwesen liegenden, ehemals als Wasserrinne genutzten Zwischenraum – eine schwer verletzte Person gesehen hatte. Ein Rettungsteam mit Notärztin konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte sich der 65-Jährige entledigen und stürzte in der Folge wohl von einer anderthalb Meter hohen Mauer mit dem Kopf zu Boden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.