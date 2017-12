Streit wegen einem Paar Schuhe

Ludwigsburg (p). Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Donnerstagabend in die Hermann-Hagenmeyer-Straße in Ludwigsburg aus, nachdem dort eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen vor einer Asylunterkunft gemeldet worden war. Vermutlich war ein Streit wegen ein Paar Schuhe ursächlich für die Auseinandersetzung. Gegen 19.30 Uhr kam es zu der Streitigkeit, in deren Verlauf ein 18-Jähriger wohl versuchte, zwei 20 Jahre alte Männer mit einem Messer zu verletzten. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung.