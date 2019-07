Ensingen (p). Nach vorangegangenen Streitereien sind am Mittwochabend gegen 20 Uhr zwei 30 und 39 Jahre alte Männer auf einem Firmengelände in Ensingen mit Eisenstangen aufeinander losgegangen. Das berichtet die Polizei. Die Streithähne fügten sich dabei gegenseitig Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.