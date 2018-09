Kirchheim (p). Ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und seinem Kontrahenten nahm am Dienstagabend am Bahnhof in Kirchheim am Neckar ein drastisches Ende. Die beiden Männer lieferten sich gegen 20.15 Uhr vermutlich aufgrund einer persönlichen Meinungsverschiedenheit zunächst einen verbalen Schlagabtausch

