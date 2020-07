Streit im Bürgergarten

Bietigheim-Bissingen (p). Nachdem ein 19-jähriger Opel-Fahrer mit seiner aggressiven Fahrweise im Bereich des Bürgergartens in Biertigheim-BIssingen aufgefallen war, wurde dieser durch einen 59-jährigen Passanten auf sein Fehlverhalten angesprochen. Daraufhin schubste der Fahrer des Opel den Mann und stieg wieder in sein Fahrzeug. Beim Wegfahren streifte der Opel einen weiteren Mann, welcher zunächst schlichtend in das Geschehen eingreifen wollte. Ob dieser hierbei verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.