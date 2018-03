Streit eskaliert

Oberstenfeld (p). Am Dienstagnachmittag ist ein Streit zwischen zwei 30 und 32 Jahre alten Männern in der Hauptstraße in Oberstenfeld eskaliert. Gegen 15.30 Uhr gerieten die beiden Bekannten vor einem Gebäude aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 32-Jährige den Jüngeren mit einer Gaspistole beschossen haben. Anschließend verschwand er im Haus. Der 30-Jährige alarmierte hierauf die Polizei.