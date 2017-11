Start mit Märchen und dem Teufel

Vaihingen (bt). Die Reihe „Lesungen zur Bratapfelzeit“ im Bürger-Treff (BT) beginnt am Freitag (10. November) um 19 Uhr mit Märchen der Brüder Grimm. Sie erschienen erstmals 1812 und 1815, also noch zu Lebzeiten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Hartmut Nendel präsentiert im Raum Vaihingen in der Grabenstraße 20 bei freiem Eintritt fünf weniger bekannte Werke. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die Handlungsträger. Da ist der Teufel persönlich in mehreren Geschichten und seltene Tiere, wie das Löweneckerchen. Nendel: „Man muss jetzt nicht nachschlagen, welches Tier gemeint ist. Es klärt sich alles am Freitag.“ Das Besondere an den Geschichten sind die Federzeichnungen von Max Slevogt. Ein Teil der Märchen-Szenen hat er mit seiner Tuschefeder festgehalten.