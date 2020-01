Ensingen (p). In der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 5.13 Uhr, hebelten unbekannte Täter unter großer Kraftanstrengung eine Stahltüre an einer Fabrikationshalle einer in den Herrenwiesen in Ensingen gelegenen Firma auf und gelangten so in das Gebäude. Angaben zu etwaigem Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor.