Vaihinger Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Vaihingen/Ludwigsburg (p). Derzeit ermitteln die Polizei Vaihingen und das Kriminalkommissariat Ludwigsburg gegen neun Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, die im Verdacht stehen, im vergangenen Monat mehrere Gartenhausaufbrüche sowie eine Brandstiftung in Vaihingen verübt zu haben. Das teilt die Polizei mit.

Im Zeitraum zwischen dem 6. und 18. Mai hatte die zunächst unbekannte Jugendgruppe im Bereich der Straße „Unter den Weingärten“ im dortigen Gewann „Schelmenhalde“ mindestens zwei Gartenhäuser heimgesucht und sie mutmaßlich gewaltsam aufgebrochen. Die Jugendlichen hatten es in den Gartenhäuschen überwiegend auf alkoholische Getränke abgesehen, die sie zusammen mit einem Fernglas mitgehen ließen. Am 18. Mai mussten 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vaihingen und Enzweihingen mit vier Fahrzeugen ausrücken, nachdem gegen 20.40 Uhr ein Scheunenbrand im Gewann „Schelmenhalde“ gemeldet worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Scheune vermutlich durch die jungen Leute zuerst aufgebrochen und dann mit Hilfe eines Brandbeschleunigers in Brand gesetzt. Die Flammen griffen in der Folge auf abgestellte landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und auf eine angrenzende Holzhütte über. Die beiden Gebäude gerieten daraufhin in Vollbrand, wodurch ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstand. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich anhand von Zeugenhinweisen erste Verdachtsmomente gegen die neunköpfige Personengruppe. Am vergangenen Dienstag wurden sechs Wohnungen mit richterlicher Anordnung durchsucht. Hierbei fanden Polizisten Diebesgut, das wohl aus den Einbrüchen stammte. Die zum Teil geständigen Tatverdächtigen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurden, müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Brandstiftung rechnen.