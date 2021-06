Drucken Ludwigsburg (p). Nachdem eine 19-jährige VW-Lenkerin am frühen Freitagmorgen gegen 1.55 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen 50-jährigen Fußgänger erfasst hatte, ist der lebensbedrohlich Verletzte später in einem Krankenhaus gestorben. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme... »