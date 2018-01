Bietigheim-BIssingen (p). In Bietigheim schlugen vermutlich dieselben unbekannten Täter in der Nacht zum Freitag gleich zweimal brachial zu. Zunächst brachen die Unbekannten in das Betriebsgebäude eines Busunternehmens in der Gustav-Rau-Straße ein. Die Einbrecher durchsuchten das Erd- sowie das Obergeschoss. Im

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen