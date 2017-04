Sprüher treibt sein Unwesen

Drucken Kornwestheim (p). Mit einem miesen Trick verschafften zwei Diebe sich am Dienstagabend Zutritt zur Wohnung einer 71-Jährigen in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Gegen 20.30 Uhr klingelten sie an ihrer Tür. Unter dem Vorwand, eine baugleiche Wohnung im... »