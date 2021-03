Sprayer in Erligheim unterwegs

Erligheim (p). Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, hat vermutlich ein und derselbe, bislang unbekannte Täter in Erligheim sein Unwesen getrieben. In der Löchgauer Straße auf Höhe der Straße „Bärenäcker“ besprühte der Unbekannte vermutlich mit Sprühfarbe die Fahrbahn, Verkehrsschilder und Leitpfosten. Zudem hatte es der Unbekannte auch auf Werbesymbole eines Hofladens abgesehen. Anschließend wurden noch ein Gebäude in der Straße „Bärenäcker“ besprüht sowie mehrere Teile der Fahrbahn auf dem Weg zwischen Langenäcker und dem Wohngebiet Kuhäckstraße.