Sexuelle Belästigung war erfunden

Enzweihingen (p). Es gibt neue Erkenntnisse zu dem Fall, bei dem ein Mädchen am 24. Oktober in Enzweihingen sexuell belästigt worden sein soll. Die Angaben haben sich laut Polizei als frei erfunden herausgestellt. Das Mädchen, das an dem Morgen zwischen 6.40 und 7 Uhr Im Gäßle unterwegs gewesen sein soll, hatte gegenüber der Kriminalpolizei angegeben, dass einer der Täter sie am Arm gepackt und ihr den Mund zugehalten habe, während der andere Mann sie unsittlich berührte (die VKZ berichtete). Einer der Männer wurde als etwa 30 Jahre alt mit dunklem Teint und braunen kurzen Haaren beschrieben. Eine Zeugin, die den Vorgang angeblich beobachtet und der Jugendlichen zur Hilfe gekommen war, meldete sich in der Folge auch nach entsprechenden Aufrufen in der Presse nicht. Angesichts der umfangreichen Ermittlungen offenbarte sich die 14-Jährige nunmehr im Beisein ihrer Mutter und eines Schulsozialarbeiters bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg und räumte ein, die Straftat vor dem Hintergrund familiärer Probleme vorgetäuscht zu haben.

Die VKZ hat den online veröffentlichten Polizeibericht zu der erfundenen Tat von ihrer Homepage gelöscht.