Sexuelle Belästigung: Passanten bemerken den Vorfall trotz Hilfeschreie nicht

Vaihingen (p/red). In der Nacht zum Sonntag ist eine 28 Jahre alte Frau von einem bislang unbekannten Täter im Bereich des Bahnhofs Vaihingen sexuell belästigt worden. Die Frau kam gegen 1.10 Uhr mit dem Zug aus Richtung Stuttgart am Bahnhof an und begab sich in die Unterführung, um den weiteren Heimweg nach Kleinglattbach zu Fuß anzutreten. Bereits auf dem Treppenabgang bemerkte sie, dass sich jemand hinter ihr befand. Ein unbekannter Mann fragte sie, wo sie hin wolle. Die Frau antwortete kurz und bog in die Unterführung ein. Plötzlich berührte der Mann ihren Po, worauf die 28-Jährige auswich. Er folgte ihr weiterhin und sprach auf sie ein, sodass die Frau ihn schließlich anschrie. Am Ende der Unterführung wollte das Opfer dann nach rechts abbiegen, doch der Unbekannte drängte sie nun in den Bereich der Fahrradgaragen und betatschte ihren Oberkörper.

Wie die Polizei weiter berichtet, schrie die 28-Jährige nun laut um Hilfe, stieß den Täter weg und rannte davon in Richtung Emil-Keßler-Weg. Als sie diesen erreicht hatte, machte der Unbekannte, der ihr zunächst gefolgt war, kehrt und ging in Richtung Bahnhof zurück.

Zwei noch unbekannte Passanten, die sich in der Nähe befanden, nahmen trotz der Hilfeschreie wohl keine Notiz von dem Vorfall. Bei dem Täter handelt es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann, der etwa 1,80 Meter groß und schlank ist. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Bart im Wangenbereich. Der Täter war bekleidet mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt mit Aufschrift.

Ein Bekannter der jungen Frau hat sich gegenüber der VKZ zu dem Vorfall gemeldet. Er ist verwundert, dass niemand geholfen hat und appelliert daher an die Menschen, generell nicht wegzusehen, wenn etwas in dieser Art passiert. „Die Leute sollen sich mehr nach ihren Mitmenschen umsehen“, sagt er und fügt hinzu: „In diesem Falle endete es zum Glück nur mit einem Schrecken, da das Opfer sich gewehrt hat und der Täter dann die Flucht ergriff, aber hätte sich der ein oder andere vielleicht nochmal umgedreht oder realisiert, dass ein Mann dort alleine rumsteht und vielleicht doch etwas vorhaben könnte und man deshalb nochmal extra zurückblickt, ob noch jemand alleine unterwegs ist, dann wäre das alles vielleicht nicht passiert.“ Laut dem Freund soll sich der unbekannte Mann als Syrer ausgegeben haben.

Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 1 89, bittet Zeugen und insbesondere die beiden Fußgänger sich zu melden.