Drucken Mühlacker (p). Bislang Unbekannte sind am Sonntag zwischen 0 und 11.15 Uhr in eine Gaststätte in Mühlacker eingebrochen. Dort hebelten sie unter anderem einen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Der verursachte Sachschaden... »