Sexualdelikt im Hallenbad

Bietigheim-Bsissingen (p). Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstag im Hallenbad in der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen wahrscheinlich mehrmals in unsittlicher Weise gezeigt. Vor allem waren zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren davon betroffen. Die beiden Mädchen hielten sich

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen