Seniorin in Wohnung überfallen

Pforzheim (p). Eine 82-jährige Frau ist am Samstag von drei maskierten Männern in ihrer Wohnung in der Friedenstraße in Pforzheim überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter gegen 2 Uhr in das in der Pforzheimer Südweststadt gelegene Einfamilienhaus ein, fesselten die 82-jährige Wohnungsinhaberin und forderten Wertsachen. Die Männer entkamen mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keine näheren Erkenntnisse zur Klärung der Tat. Nach den bisherigen Feststellungen des Kriminaldauerdienstes Karlsruhe drangen die Männer über eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens in das Haus ein und überraschten die Frau im Schlaf. Die drei Täter fesselten die 82-Jährige an Armen und Beinen und verbanden ihr die Augen. In der Folge forderten sie Bargeld und durchwühlten sämtliche Räume nach Wertsachen. Nachdem die Männer fündig wurden, flüchteten sie unerkannt aus dem Anwesen. Die Frau konnte sich anschließend selbst aus ihrer Fesselung befreien und verständigte die Polizei. Sie trug bei dem Angriff bis auf Hämatome an beiden Armgelenken keine schwereren Verletzungen davon. Alle drei Täter wurden durch die Beraubte beschrieben als circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, im Alter von 20 bis 30 Jahren, dunkel gekleidet mit Sturmhauben und beigen Handschuhen. Nach Einschätzung der Geschädigten könnten die Männer untereinander in osteuropäischer Sprache gesprochen haben, einer der Männer sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Kriminalpolizei bittet zu der Tat um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, insbesondere durch Bürger der Pforzheimer Südweststadt, die vor diesem Hintergrund verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0 72 1 / 9 39 55 55 entgegen.