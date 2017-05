Seniorin angefahren

Kirchheim (p). Am Dienstag ist gegen 17.10 Uhr eine 81-Jährige in der Hauptstraße in Kirchheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, bei dem sie leichte Verletzungen davontrug. Eine 33 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in die Lauffener Straße abzubiegen. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich übersah sie hierbei die 81-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Rollator die Hauptstraße überqueren wollte. Es kam zur Kollision, bei der die Seniorin stürzte und sich verletzte. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.