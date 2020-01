Tamm (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in der Ludwigsburger Straße in Tamm ereignet hat. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen VW, der am Fahrbahnrand stand, und verlor hierbei einen Seitenspiegel. Das Fahrzeugteil weist daraufhin, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Renault handeln dürfte. Am VW entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.