Seat angefahren und abgehauen

Ditzingen (p). Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht: Im Rahmen einer Veranstaltung war der Mitarbeiterparkplatz der Firma Trumpf in der Trumpfstraße in Ditzingen am Sonntag für die Öffentlichkeit geöffnet. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist dabei zwischen 9 und 14.20 Uhr gegen einen geparkten Seat gestoßen, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.