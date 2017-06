Verkehrsunfall auf der B10

Korntal-Münchingen (p). Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 hat sich der Fahrer eines Renault Clio heute Morgen schwere Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war laut Polizeiangaben kurz vor 4 Uhr von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen unterwegs und kam dabei kurz vor der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, auf Höhe Korntal-Münchingen, nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er frontal gegen das Heck eines ordnungsgemäß in einer Haltebucht stehenden Lkw-Anhänger prallte. Der Unfallverursacher wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da er offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Feuerwehr Korntal-Münchingen war zur Absicherung mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen bis gegen 6 Uhr gesperrt werden. An an dem Renault entstand ein ein Totalschaden von rund 12 000 Euro.