Schwerer Raub

Ludwigsburg (p). Am Mittwochmorgen haben zwei bislang unbekannte Täter in einem Wohnhaus in der Hoferstaße im Ludwigsburger Westen einen schweren Raub auf einen 22 Jahre alten Mann verübt. Die beiden Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und trugen beide Bärte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die beiden Täter vor dem Betreten des Hauses oder auf ihrer Flucht gesehen haben, sich unter Telefon 0 71 41 / 1 89 zu melden.