Schwerer räuberischer Diebstahl

Kornwestheim (p). In einem Lebensmittelgeschäft soll es laut Polizei gegen 15.45 Uhr in Kornwestheim in der Stuttgarter Straße zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein 35-Jähriger eine Packung Zigaretten eingesteckt