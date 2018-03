Ludwigsburg (p). Insgesamt drei Wehrleute und ein Fahrzeug der Feuerwehr Ludwigsburg rückten am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in die Bietigheimer Straße in Ludwigsburg aus. In einem leerstehenden, denkmalgeschützten Gebäude war es vermutlich aufgrund von Bitumenarbeiten zu einem Schwelbrand gekommen. Zwei Arbeiter wurden auf den Brand aufmerksam und löschten den Fachwerkbalken.